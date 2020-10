Grünen-Fraktion in Rees : Helmut Wesser und Margret Derksen in Ämtern bestätigt

REES Die Reeser Grünen wappnen sich für die anstehende Ratsperiode. Die auf sieben Mitglieder angewachsene Fraktion freut sich über den angestoßenen Generationswechsel.

(RP) Der Ortsverband der Reeser Grünen hat jetzt einstimmig Helmut Wesser in seinem Amt als Fraktionssprecher und Margret Derksen als Stellvertreterin bestätigt. Dies sei auch als Anerkennung der sehr guten Arbeit der letzten Jahre zu verstehen, so die Grünen in einer Pressemitteilung. Herbert Schramm, Ulrich Doppstadt, Marco Bonnes, Kathrin Ising-Osterkamp und Dennis Gollasch komplettieren die Fraktion, die auf sieben Mandatsträger angewachsen ist. Dass auch unerfahrenere, jüngere und weibliche Mitglieder sich an die Ratsarbeit trauen, mache die Grünen besonders stolz und stoße einen Generationswechsel an, mit dem sich viele andere Parteien schwer täten. Die Grünen hoffen nun mit den veränderten Bedingungen im Rat viele von ihren Ideen und Projekten verwirklichen zu können – und rufen dazu auf, sich am 28. November an der Demo gegen den Bundesparteitag der AfD im Kernwasserwunderland in Kalkar zu beteiligen. „Hass und Hetze haben am Niederrhein keinen Platz“, so die Grünen.