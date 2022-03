Hilfsaktion aus Haffen-Mehr und Kevelaer : Schlimme Zustände an der Grenze

In Prezemyel ist ein Hilfe-Center in einem ehemaligen Supermarkt eingerichtet. Foto: Garoufis

Niederrhein Mit bewegenden Eindrücken kam das Team aus Haffen und Mehr von der Hilfsaktion zurück. Mit solchen Bildern an der polnisch-ukrainischen Grenze hatten sie nicht gerechnet.

Von Sebastian Latzel

Bewegt, beeindruckt, erschüttert. Tief berührt nach einem schonungslosen Einblick in die Situation der Flüchtlinge ist die Gruppe vom Niederrhein von der ukrainisch-polnischen Grenze zurückgekehrt. Wie berichtet, hatte sich ein Bus der Firma Schatorje (Kevelaer) von Mehr auf den Weg gemacht. An Bord jede Menge Hilfsmittel, die bei einer Aktion des TuS Haffen-Mehr sowie der Schützenvereine der beiden Ort gesammelt worden waren. Was Dimitri Garoufis, Maria Schatorje, Bärbel Bülau und Nataliya Karzhynyerova unterwegs erlebten, beschäftigt die Gruppe noch immer. Die Reise hat bei ihnen tiefe Spuren hinterlassen. Vor allem, weil sie sahen, welch eine unfassbare Menge von Menschen an der Grenze darauf hofft, in den Westen zu kommen und was für schwierige Verhältnisse dort herrschen. „Da ist nichts organisiert, da wird improvisiert“, ist ihr Eindruck.

Die Odyssee begann gleich nach der Ankunft im polnischen Ort Prezemyel. Dort ist ein riesiger Supermarkt zu einem Hilfe-Center umgebaut. Ansprechpartner vor Ort? Fehlanzeige. Auf eigene Faust fragte sich die Gruppe durch. Kam ins Foyer des Supermarkts. Dort hätten viele Mütter mit ihren Kindern auf Matratzen gesessen oder geschlafen. Mittendrin ein kleiner Tisch mit einem einzigen Laptop: die Registrierungsstelle. Niemand wusste Bescheid, wohin die Hilfsgüter gebracht werden sollen.

Helfer vor Ort packten den Bus mit aus, die Flaschen mit Wasser waren besonders gefragt. Foto: Garoufis

Der Bus fuhr um das Gebäude herum, wo ein Rolltor den Weg ins Lager versperrte. Zwei deutsche Helfer rieten, es woanders zu versuchen. Auch da kam man nicht weiter und kehrte zur Halle zurück. Dort fuhr zufällig gerade ein VW-Caddy vor, das Rolltor öffnete sich, der Bus aus Kevelaer fuhr einfach hinterher mit auf das Gelände. Und dann ging alles ganz schnell. „Haben Sie Wasser dabei?“, war die erste Frage. Und wenige Minuten später waren die Flaschen bereits vom Reisebus in einen Lkw umgeladen, der sich auf den Weg nach Kiew machte. Die weiteren Hilfsgüter aus Haffen-Mehr kamen in ein großes Lager. „Macht ruhig Fotos, damit die Leute sehen, dass vieles fehlt“, hieß es. Tatsächlich hatte das Lager große Lücken.

Anschließend hatte die Gruppe vom Niederrhein zum ersten Mal die Möglichkeit, in die große Halle des Supermarktes zu schauen, der als Unterkunft für die Geflüchteten dient. „Dieses Bild kannst du dir nicht vorstellen. Da waren unglaublich viele Kinder und Frauen. Du schaust in leere Augen. Ganz schlimm. Wir hatten ja schon viel im Fernsehen gesehen, aber mit so einem Anblick hatten wir nicht gerechnet“, berichten sie. Und der Strom an Flüchtlingen reißt nicht ab. Ständig fahren Busse der polnischen Feuerwehr zur Grenze und kehren wenig später mit Geflüchteten zurück. Immer und immer wieder.

Nach einer Übernachtung im Bus ging es am nächsten Morgen wieder zu dem Supermarkt. Wo man sich melden konnte, um Menschen mit in den Westen zu nehmen, erfuhr die Gruppe nur durch Mund-zu-Mund-Propaganda. „Da saß dann ein junges Mädchen, bei dem haben wir uns in einen Zettel eingetragen. Gefragt wurde nur: Wie viele könnt ihr mitnehmen? Wohin geht es?“ Eine echte Kontrolle habe es nicht gegeben. Auch professionelle Organisation fehlte. An gelben Westen seien die freiwilligen Helfer zu erkennen gewesen.

So kam die Gruppe an Franz aus München. Der war eigentlich nur von Bayern an die Grenze gekommen, um hier zu helfen. Wenige Zeit später war er schon quasi dafür verantwortlich, zu managen, dass Geflüchtete nach Deutschland kommen. 42 Menschen sollten schließlich in den Bus an den Niederrhein steigen. Einzige Registrierung sei ein Bändchen mit einer Nummer gewesen. „Als die Mütter mit ihren Kindern aus dem Gebäude kamen und den Bus sahen, sind sie losgerannt. Sie wollten bloß weg.“

Es habe wehgetan, mit dem Bus abzufahren und so viele Leute zurücklassen zu müssen. „Vor allem, weil wir gesehen haben, dass da gar nichts strukturiert ist. Die Hilfe basiert nur auf reinem Zufall und ist auf private Helfer angewiesen.“ Eine professionelle Organisation müsse die Kontrolle übernehmen.

Auf der Rückfahrt machte der Bus einen Zwischenstopp in Jena, wo einige Familien von Angehörigen abgeholt wurden. Hier stieg auch eine etwa 90-jährige Frau aus. Sie war im Rollstuhl bis zur Grenze geflüchtet.

Weitere Ukrainer stiegen in Duisburg aus, wo sie jetzt in der Erstaufnahme-Einrichtung betreut werden. Drei Familien kamen mit nach Mehr, wo sie von Familien aufgenommen wurden. Das sei etwas, das angesichts des Chaos an der Grenze Hoffnung mache. „Die Hilfsbereitschaft hier in unseren Orten ist unglaublich. Viele haben Wohnraum zur Verfügung gestellt.“ Die Solidarität mit den Menschen in der Ukraine sei in Haffen und Mehr beeindruckend.