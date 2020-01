Medizin : Neue Ärztin für die Pneumologie

Heleen Rietema ist Funktions-Oberärztin in der Lungenheilkunde.

(RP) Das St. Willibrord-Spital Emmerich verstärkt das pneumologische Team innerhalb der Abteilung für Innere Medizin. Heleen Rietema ist seit Jahresbeginn als Funktions-Oberärztin in der Lungenheilkunde tätig. „Mit ihr konnten wir eine Mitarbeiterin gewinnen, die viel Erfahrung sowohl in der ambulanten als auch in der stationären Versorgung von lungenkranken Patienten hat“, sagt Chefarzt Dr. Andreas Klimkiewicz. Er freut sich über die personelle Aufstockung, ist sie doch ein Beleg für die gute Auslastung der Pneumologie im Emmericher Krankenhaus. Mit Alexander Schweers ist ein weiterer Oberarzt in der Pneumologie tätig.

Heleen Rietema stammt aus den Niederlanden. Sie studierte Medizin in Groningen und machte in Amsterdam eine mehrjährige klinische Weiterbildung zur Pneumologin. Weil ihr Mann eine Stelle in Frankfurt / Main übernahm, ging sie mit ihm nach Deutschland und arbeitete vier Jahre lang in Rüsselsheim in einer pneumologischen Praxis. Heute lebt das Ehepaar mit seinen drei Kindern in Arnheim.