Willkommensplatz am Dorfeingang geplant : Praester diskutieren über Pläne für „Volksbank-Platz“

PRAEST Der Heimatverein Praest erörterte jetzt Pläne für den Platz am Ortseingang, die im Dorf heiß diskutiert werden. Wie die Gestaltung eines künftigen Willkommensortes aussehen könnte, ist noch offen.

In der Sache waren sich alle einig: Der Volksbank-Platz an der Raiffeisen-Straße soll ein schöner Willkommensplatz am Ortseingang werden. Doch über das „Wie“ entstanden heiße Diskussionen im Dorf. „Deshalb habe ich alle Vereine und Dorfbewohner kurzfristig eingeladen, um Euch zu informieren, wie der Stand ist und darüber zu sprechen“, begrüßte der Vorsitzende Heimat- und Verschönerungsvereins Praest (HVP) Wilhelm Nakath die Anwesenden in der Praester Kirche. Nur rund ein Dutzend war gekommen.