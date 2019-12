Auszeichnung : Heimatverein Millingen-Empel erhält den Heimatpreis

Millingen (ms) Gewinner des erstmals in der Stadt Rees ausgeschriebenen Heimatpreises NRW ist der Heimatverein Millingen-Empel. Unter sieben örtlichen Vereinen, die für das aus Landesmitteln gestiftete Preisgeld von 5000 Euro vorgeschlagen wurden, hatte der Kulturausschuss entschieden.

Bürgermeister Christoph Gerwers lobte die Wahl des Heimatvereins als „eine gute Entscheidung“. Der Verein organisiert jedes Jahr das Kartoffelfest als Nachfolger der Kirmes, das Weihnachtsevent am zweiten Advent und alle zwei Jahre das Angrillen. Zudem pflegt er die niederrheinische Mundart mit der Gruppe Proot Platt, sorgt im Winter für die Weihnachtsbeleuchtung, im Frühjahr für die Bepflanzung der Blumenkübel und in den Osterferien für Bastel- und Malkurse der Kinder. „Überregional bekannt ist das Klappstuhltheater an der Burgruine Empel“, so Gerwers. „Hochkarätig besetzt ist dieser Abend und für die Besucher insbesondere dann unvergesslich, wenn auch der Wettergott es gut mit Millingen, Empel und der Veranstaltung meint.“