Emmerich : Heimatverein Hüthum-Borghees jetzt mit 333 Mitgliedern

Hüthum Endlich wieder ein Stück Normalität. Auch beim Heimatverein Hüthum-Borghees. Und ein Dank an die Mitglieder, die trotz Corona dem Verein die Treue hielten.

Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden Jasper Brinkman ließ zunächst die zweite Geschäftsführerin Annette Arntzen das vergangene Jahr Revue passieren. Wegen Corona sind zahlreiche Veranstaltungen ausgefallen, lediglich der Proot-Platt-Nachmittag im Februar und die Reinigungsaktion im März konnten plangemäß stattfinden. Weiterhin wurde die alte Milchhütte am Deich renoviert.

Allerdings zeigte der Verein mit einem Gruß in Form von Sonnenblumensamen an alle Mitglieder, mit seiner Narzissenpflanzaktion und dem Nikolaus-Rätsel-Rundweg, dass er sich auch in Corona-Zeiten etwas für seine Mitglieder ausdenkt.