Im Alter von 90 Jahren gestorben : Bienen trauert um „Jupp“ Becker

BIENEN Wie kein Zweiter setzte sich der Biener Heimatforscher für den Dialog ehemaliger Kriegsfeinde und die Aufarbeitung der Zwangsarbeit in Rees ein. Jetzt starb er im Alter von 90 Jahren.

Daraus ergaben sich viele Freundschaften, wie etwa die zum Kanadier David Dickson, der 1945 als Major der „North Nova Scotia Highlanders“ in Bienen kämpfte und lebensgefährlich verletzt wurde. Sowohl auf kanadischer wie auch auf deutscher Seite gab es damals viele tote Soldaten. Josef Becker und David Dickson waren auch die treibenden Kräfte hinter der Gedenkstätte, die am 19. November 2000 in Bienen an der Kirche St. Cosmas und Damian errichtet wurde. Die Texttafeln erinnern an die gefallenen Soldaten, aber auch an die niederländischen Zwangsarbeiter, deren Leid im Kriegswinter 1944/45 alles andere als spurlos an Josef Becker vorbeiging. Mehr als 20 Zwangsarbeiter starben allein in Bienen durch Misshandlungen, Krankheiten und Hunger. Becker gehörte damals zu den Deutschen, die sich selbst in Gefahr brachten, indem sie den Zwangsarbeitern Essen gaben oder bei der Flucht halfen. Das „Comite´ Leefbaarheid Megchelen“, die „Oudheidkundige Vereniging Gemeent Gendringen“, die Gemeinde „Oude IJsselstreek“ und die Stadt Rees verliehen Becker im November 2011 eine Urkunde für seinen selbstlosen Einsatz als Jugendlicher und für die Aufarbeitung der Geschichte Bienens in späteren Jahrzehnten.