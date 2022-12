Heiligabend in der Christuskirche in Emmerich Warum es für Rüdiger Gönnert eine Premiere gibt

Gönnert ist Kontrabassist, Pianist, Komponist und Lehrer für klassische Streichinstrumente am Musikkolleg in Emmerich. Er studierte an der Folkwang-Hochschule, absolvierte die künstlerische Abschlussprüfung an der Robert-Schumann-Hochschule Düsseldorf. Als Diplom-Musiker gehörte er unter anderem dem Philharmonischen Orchester Köln an.