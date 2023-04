Jägerschaft Über 200 Rehkitze bei Mahd gerettet

Auf dem Gewerbefest in Rees am 23. April stellt die Jägerschaft unter anderem die Rehkitzrettung mittels einer Drohne live vor. Acht Piloten sind zusammen mit zahlreichen Helfern ab etwa Ende April ehrenamtlich im gesamten Kreis Kleve unterwegs und suchen in den Morgen- oder Abendstunden vor der Mahd die Flächen ab. Im letzten Jahr wurden dabei im Kreis Kleve mit sieben Drohnen insgesamt 2870 Hektar abgeflogen, was etwa 11 Prozent der Gesamtgrünlandfläche entspricht. So konnten 211 Rehkitze, zahlreiche Junghasen und Gelege von Bodenbrüter gerettet werden.