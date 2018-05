Isselburg: Heelden sucht neuen Regenten

Isselburg Wer folgt auf Clemens Bonnes? Bürgerschützen feiern ihr Fest von Samstag bis Montag.

Der Bürgerschützenverein Heelden lädt zum Schützenfest ein. Es wird gefeiert von Samstag, 26. Mai, bis zum Montag, 28. Mai. Die Schützen treffen sich allerdings bereits schon morgen Abend um 18 Uhr, um den Festplatz vorzubereiten und zu schmücken. Das Zelt wird an der Gaststätte Langenhorst an der Bocholter Straße stehen. Am Schützenfestsamstag treten die Bürgerschützen um 17.30 Uhr an. Um 18 Uhr treffen das Heeldener Königspaar und der Thron ein und werden von den Schützen und den Jungschützen empfangen. Anschließend beginnt das Vogelschießen. Dort wird ein Nachfolger für Clemens Bonnes gesucht. Am Samstag steigt ab 20 Uhr der Festball mit der Tanzkapelle Sackers & Band. Am Sonntag treten die Schützen um 15 Uhr an und empfangen das Königspaar. Nach der Gefallenenehrung am Ehrenmal findet ein Umzug zur Spielberg-Siedlung statt. Um 17 Uhr werden die Jubilare und die Preisträger des Fastenzeitschießens geehrt. Neu seit zwei Jahren das Vogelschießen der Jungschützen, so der Bürgerschützenverein Heelden. Dazu spielen das Tambourcorps Heelden und der Musikverein Calcar auf. Um 20 Uhr findet ein Festball statt.