Generationen von Schülern begleitet Jürgen Jansen seit 25 Jahren Hausmeister am Gymnasium Aspel

Neben dem Dank für die geleistete Arbeit wurde die Feierstunde auch für einen Blick in die Zukunft genutzt. Sehr zur Freude von Sebastian Hense und dem Ersten Beigeordneten Andreas Mai bekundete Jürgen Jansen sein Interesse in seinem nicht mehr allzu fernen Ruhestand als Schwimmaufsicht im städtischen Hallenbad aushelfen zu wollen. Sein DLRG-Rettungsschein in Silber befähigt ihn dazu und wird der Stadt Rees helfen, die Öffnungszeiten des Bades auch weiterhin zu gewährleisten.