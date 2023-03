Ärztemangel in Rees Hausarztpraxis in Mehr schließt Ende März

Der Reeser Ortsteil Mehr wird aller Wahrscheinlichkeit nach ab kommenden Monat keine eigene Hausarztpraxis mehr haben. Wie unsere Redaktion erfuhr, soll die Außenstelle der Praxis Balaom bereits Ende März geschlossen werden. „Ja, es stimmt. Wir werden die Praxis am Klückenhofweg aller Voraussicht nach zum 1. April schließen. Unsere Patienten sind bereits informiert und können sich auch hier in unserer Reeser Praxis weiterbehandeln lassen. Für Patienten, die nicht mobil sind, bieten wir natürlich auch Hausbesuche an“, erklärte Faisal Balaom, der am Melatenweg in Rees bereits seit dem Jahr 2005 seine hausärztliche Praxis betreibt.