Anholter Fürstenhaus Französischer Orden für den Fürsten

Gerade erst hat Fürst Carl-Philipp die Feierlichkeiten zu seinem 90. Geburtstag gemeistert, da stand am Mittwoch bereits ein weiterer großer Moment für ihn an. Auf dem Dach der Wasserburg flatterte neben der Fahne mit dem Familienwappen auch die „Tricolore“. Und das nicht ohne Grund. Denn aus den Händen des französischen Generalkonsuls in Düsseldorf, Dr. Etienne Sur, bekam der Anholter Fürst den Orden „des Arts et des Lettres“ verliehen. Eine hohe Ehrung der Grande Nation. Denn der Orden der Künste und der Literatur ist eine französische Auszeichnung, die vom französischen Kulturministerium im Auftrag des Präsidenten verwaltet und verliehen wird.