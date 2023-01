Dorfgeschichte Abschied von Haus Slütter in Vrasselt

In Emmerich hatte früher jedes Dorf seine eigene Kneipe. Egal, ob Dornick oder Praest – und von Elten ganz zu schweigen – überall gab es mindestens eine Gaststätte, in der man abends auf ein Bierchen vorbeischauen konnte, in der die ansässigen Vereine ihr Zuhause hatten, in denen Hochzeiten, Geburtstage, Karneval oder Schützenfeste gefeiert wurden.