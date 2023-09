Wegen Bauarbeiten Hauptstraße in Rees-Millingen wird gesperrt

Die Baustelle in Millingen ist notwendig, weil auch in diesem Ortsteil der barrierefreie Umbau der Bushaltestellen erfolgt. Der barrierefreie Ausbau ist vom Gesetzgeber vorgeschrieben. In Rees werden insgesamt 34 Bushaltestellen nach einer Prioritätenfolge umgebaut und teilweise auch mit neuen, modernen Bushaltehäuschen versehen. Rund 894.000 Euro kostet die Maßnahme, die zu 90 Prozent bezuschusst wird. Bis Ende des Jahres soll die gesamte Maßnahme abgeschlossen werden.