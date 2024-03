Musik und Anekdoten der berühmten Filmreihe Harry-Potter-Feeling im Emmericher Stadttheater

Herdman gab zwischen den Musiktiteln immer wieder Einblicke in die Dreharbeiten der Filmreihe. Er berichtete von ungeplanten Kakao-Schlachten am Bahnhof King`s Cross, von Cupcake-Fressorgien in den Kulissen, von populären Schauspielkollegen wie dem verstorbenen Richard Harris, der als Professor Albus Dumbledore Narrenfreiheit am Set genoss, von Schwärmereien und Liebeleien vor und hinter der Kamera sowie von kleinen Änderungen zwischen Drehbuch und Roman. So entfachte im Film – anders als in den millionenfach verkauften Büchern – nicht Vincent Crabbe (Jamie Waylett) das Tod bringende Feuer im Raum der Wünsche, sondern Josh Herdman in seiner Rolle als Gregory Goyle. „Ich fand es großartig, einen Filmtod in einem Harry-Potter-Film sterben zu dürfen“, erklärte Herdman. Dagegen sei er zunächst enttäuscht gewesen, dass die Drehbücher ihn nicht als Quidditch-Spieler vorsahen. Als er dann aber sah, wie anstrengend und effekt-lastig die Dreharbeiten für seine Kollegen wurden, freute er sich auch über diese Entscheidung der Produzenten.