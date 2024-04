Ein Hauch von Mittelalter Hansefest lockt tausende Besucher nach Emmerich

Zum Hintergrund: Als Embrica decora war Emmerich während der Zeit der Hanse bekannt. Weltliche und sakrale Prachtbauten prägen die Stadtsilhouette. Das Beitrittsdatum lässt sich heute nicht mehr verifizieren, es liegen im Stadtarchiv dazu keine Unterlagen vor. Die Farben der Hanse (Weiß und Rot) sind aber auch heute noch in Stadtwappen vieler Hansestädte zu finden – so auch in Emmerich. In den Hochzeiten waren beinahe 300 See- und Binnenstädte des nördlichen Europas in der Städtehanse zusammengeschlossen.