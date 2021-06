Emmerich : Ein Leerstand weniger - warum das ein Signal sein kann

Emmerich Emmerichs Geschäftsflächenmanagerin Manuela Sommer kann den ersten Erfolg vermelden: Der Immobilienmakler Remax zieht in eine verwaiste Immobilie am Alten Markt. Streitpunkt ist das Thema Stellplatzablösung.

Erst seit wenigen Wochen ist Manuela Sommer als Projektmanagerin für das Sofortprogramm Innenstadt in Emmerich unterwegs. Nun aber konnte sie bereits die erste Leerstands-Immobilie an den Mann bringen.

Überblick 19 Lokale stehen in der Emmericher Innenstadt aktuell leer, acht davon befinden sich in der Fußgängerzone. Eine Problemlage ist insbesondere die Steinstraße.

Schon seit Oktober 2020 habe Armin Becker nach einer geeigneten Immobilie in Emmerich gesucht – lange Zeit vergebens. „Wir haben es an vielen Stellen versucht. Doch es gibt genug Hürden. Da sind einerseits natürlich Eigentümer mit hohen Mietvorstellungen. Aber auch die Stellplatzablösung macht es Menschen, die einen Neustart wagen wollen, schwierig“, sagt der Makler aus dem Emmericher Ortsteil Hüthum.

In den vergangenen Jahren war diese Abgabe immer wieder Gegenstand der lokalpolitischen Debatte. Immerhin muss jeder Gewerbetreibende in der Rheinstadt, der keine entsprechende Anzahl an PKW-Stellplätzen nachweisen kann, als Kompensation eine Stellplatzablöse an die Stadt zahlen.