Halndern Pop: Ein weiterer Blick auf die Bands

Haldern In unserer Reihe blicken wir auf weitere Gruppen, die auf dem Haldern Pop auf der Bühne stehen werden.

Wenn man aus der sizilianischen Stadt Palermo kommt, dann hat man naturgemäß nah am Wasser gebaut. Nicht nur geografisch, auch musikalisch passt dieser Spruch auf den Songwriter Fabrizio Cammarata, der mit „Of Shadows“ ein mitreißendes Songwriteralbum vorlegt. Bittersüß sind seine Melodien, sie triefen natürlich vor Schmelz und Kitsch, man kann sie sich gut zur akustischen Untermalung eines Liebesfilms vorstellen. Sie sind aber manchmal vertrackter als eine einfacher Radio-Songwriterebene. Cammarata weiß durchaus vielschichtig zu arrangieren. Die geistige Verwandtschaft zum irischen Songwriter Glen Hansard (The Frames) ist nicht zu leugnen: Hier wie dort singt mittelalter Mann von den Wirrnissen der Liebe und den Strategien, enttäuschte Liebe zu überwinden.

Wer sich seine Ostblockklischees aufs Herrlichste erfüllen lassen möchte, der höre der Band Shortparis aus St. Petersburg zu. Auf ihrem Album „Ma Soeur“ (eigentlich in Kyrillisch geschrieben) hört man einen dunkel-morbiden Industrial-Dance-Punk, der an einem lichtfernen Ort zu tiefster Nacht erschaffen worden sein muss.

Man hatte befürchtet, dass der Schlager sein nächstes Revival auch in der Popkultur feiern würde, dass irgendein Sänger da draußen sich anschicken wird, die nächste Helene Fischer zu werden, jetzt wo Wolle Petry nicht mehr um den Titel mitspielen will. Der Musikersohn Tristan Brusch stammt aus Tübingen, hat früher bei den Orsons Musik gemacht und veröffentlicht mit „Das Paradies“ sein erstes Album. Irgendwo da draußen wird es natürlich Menschen geben, die das abfeiern, weil der Typ ja auch so ironisch ist und sowieso alles nur ein Spiel, weil dieses durchgeknallte Coverartwork in Flamingorosa ja ein Verweis darauf ist, dass Brusch tief im Herzen ein Indiemusiker ist. Mag alles sein. Wer seine Musik bei klarem Verstand hört, der kommt dennoch schnell zur Einsicht: „Das Paradies“ kann noch warten.