Volksfeste : Kirmes: Haldern fällt aus, über Rees wird noch entschieden

Ob der Kirmes-Spaß in Rees auch in diesem Jahr stattfinden kann, steht noch nicht fest. Foto: Markus van Offern (mvo)

HALDERN/REES Ob die Reeser Kirmes im September stattfinden kann, wird sich Mitte Mai entscheiden. Fest steht, dass die traditionelle Dorfkirmes in Haldern wegen der Corona-Schutzverordnung ausfällt.

(bal) Die traditionelle Kirmes in Haldern wird abgesagt. Wie Ortsvorsteher Theo Kersting mitteilte, sei es schwer zu sagen, ob es sich bei dieser Dorfkirmes wirklich um eine Großveranstaltung handele, jedoch seien die Abstandsgebote fast nicht einzuhalten. Auch sei die Reinigung der Gläser aus hygienischer Sicht nicht realisierbar, Einwegbecher dürften nicht mehr verwendet werden. Aus diesen Gründen ist die Durchführung der Kirmes in diesem Jahr nicht möglich, so Kersting, der hofft, dass die Kirmes im Lindendorf im nächsten Jahr wieder wie gewohnt gefeiert werden kann.

Die Entscheidung über die Reeser Kirmes, die im September stattfindet, wird Mitte Mai getroffen. Das kündigte Bürgermeister Christoph Gerwers am Wochenende in seiner Corona-Videobotschaft an. Schützenfeste werde es in diesem Jahr definitiv nicht geben, so Gerwers.