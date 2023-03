Tödlicher Verkehrsunfall in Haldern Zwei Mitfahrer sterben noch an Unfallstelle

Am Sonntag erschütterte die Menschen die Nachricht vom schrecklichen Unfall auf der A 3, bei dem vier Menschen auf tragische Weise zu Tode kamen. Am Montag folgte die nächste grausame Mitteilung: Bei einem Unfall in Haldern starben in der Nacht zu Montag zwei junge Männer. Ein dritter erlitt schwerste Verletzungen.