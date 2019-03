Preise für die Haldern Strings: Erfolg auf ganzer Saite

Haldern Erneut können sich die Haldern Strings über Preisträger freuen. Beim Landeswettbewerb „Jugend musiziert“ errang Cellist Matthias Kruis (15) einen dritten Platz. Die Geiger Alma Runde (14) und Jakob Viefers (11) belegten jeweils Platz zwei.

Nur Matthias habe vor dem Wettbewerb noch mal Gas gegeben, lobt Michel den 15-jährigen Cellisten, Schüler von Ole Hansen. Neben Matthias Kruis waren die beiden Geigenschüler von Michel, Alma Runde und Jakob Viefers, erfolgreich. Der Wettbewerb fand an vielen verschiedenen Orten in Köln, zum Beispiel der Musikfabrik, dem Funkhaus und der alten Feuerwache statt. Alma, Jakob und Matthias hatten ihr Vorspiel in der Musikhochschule.

Reise Vor dem Aufbruch zur Russland-Reise gibt es ein Konzert der Moskau Strings am Sonntag, 7. April, 11 Uhr in der Ev. Kirche Haldern, Irmgardisweg.

Viefers aus Uedem war das erste Mal bei einem Landeswettbewerb dabei. Beim Regionalwettbewerb räumte er einen ersten Preis ab, beim Landeswettbewerb nun den zweiten. Macht das Vater Wolfgang Viefers stolz? „Und wie!“, ruft der aus. Das Talent, so meint der Vater, habe Jakob von dessen Mutter, die Querflöte spiele. Die Stücke, die Jakob in Köln vorspielen musste, kannte er nicht. „Schwierig zu spielen waren sie nicht, aber es kommt ja auf einen guten Vortrag an“, erklärt der Elfjährige.

Urkunden gibt es auch. Die werden am Sonntag, 28. April, um 16 Uhr in der Tonhalle Düsseldorf verliehen oder, falls man nicht kommen kann, zugeschickt. Dort spielt eine kleine Auswahl von Musikschülern, die sich für die Teilnahme am Bundeswettbewerb qualifiziert haben. Beim Vorspiel wurden die drei Preisträger von Elena Lebedeva am Klavier begleitet.