Festival Daten-Check : Haldern und Woodstock - der Vergleich

Hätten auch vor 50 Jahren in Woodstock eine gute Figur abgegeben: Kadavar bei ihrem Auftritt in Haldern, dem „Woodstock vom Niederrhein“. Foto: Latzel

Weniger Besucher, aber mehr Bands. Wer Haldern, das „Woodstock vom Niederrhein“, mit dem großen Bruder von 1969 vergleicht, der stößt auf interessante Zahlen. Sebastian Latzel macht den nicht ganz ernst gemeinten Fakten-Check.

Woodstock 3 Days of Peace & Music

Haldern Be true not better