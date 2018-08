Haldern Pop kann auch Schlager

HALDERN Vielfalt beim Festival ist keine Überraschung, sondern Programm. Aber dass auch Gassenhauer funktionieren, das war dann wirklich neu.

DJ St. Paul hatte am Freitagabend ein gutes Stück seiner zweistündigen Bühnenzeit zur Verfügung gestellt, was das Publikum dankbar als Anlass für eine spontane Schlagerparty führte. Gassenhauer wie „1000 Jahre sind ein Tag“ und „New York, New York“ veranlassten zum ausgelassenen Mitsingen.