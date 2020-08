Haldern Pop in Coronazeiten : Konzert ohne Besucher, Reiten statt Popmusik

Haldern Pop in Coronazeiten

HALDERN Das Coronavirus hat auch das legendäre Haldern-Pop-Festival gekippt. Im Ort gab es zumindest etwas „Open-Air-Flair“.

Leere Straßen statt Menschenschlangen vor Kirche und Jugendheim, Pferdeparcours statt Hauptbühne, satter Mais statt Zeltstadt – so präsentiert sich Haldern am eigentlichen Festivalwochenende. Wegen Corona musste auch das traditionelle Open-Air am beschaulichen Niederrhein abgesagt werden.