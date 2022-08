Haldern Pop am Freitag : Fans schwitzen bei Hitze und feiern bei Curtis Harding

Haldern Pop am Freitag

An vielen Stellen auf den Gelände sorgen Duschen für Abkühlung in der Hitze. Foto: Julia Latzel

Haldern Das Haldern Pop Festival läuft. Auch am zweiten Tag kämpften Fans und Bands mit hohen Temperaturen. Doch für Abkühlung ist an vielen Stellen gesorgt.

Diese unglaubliche Hitze . Um die 30 Grad herrschen auf dem Festivalgelände, das teilweise einem Backofen gleicht. Da ist Hitzeschutz gefragt. Die Veranstalter verwiesen in den sozialen Netzwerken erneut darauf, beim Grillen auf dem Zeltplatz nur die ausgewiesenen Bereiche zu nutzen, um die Brandgefahr zu minimieren.

Auf dem Festivalgelände sorgen die Veranstalter mit zahlreichen Regenduschen für Abkühlung. So muss zumindest in diesem Bereich nicht auf den Matsch verzichtet werden, der einfach zum Halderner dazu gehört. Die Kinder dort haben jedenfalls ihren Spaß und bauen eifrig Halderner Matschburgen. Erste Abkühlung gibt es für die Fans direkt auf dem Weg zum Festivalgelände. Ein Anwohner hat seine Gartendusche an der Lohstraße aufgebaut: Abkühlung gratis.