Haldern Pop 2024 Haldern 2024 – so läuft die Anreise der Fans

Und weil Haldern eben was ganz Besonderes ist, gibt es auch eine ganz besondere Idee. Da inzwischen die Tickets ja alle online verkauft werden, vermissen viele Fans die „echten“ Eintrittskarten, die als Andenken oft Jahre daheim an der Wand hängen. Darauf müssen die Fans in Haldern auch im digitalen Zeitalter nicht verzichten. Wer möchte bekommt ein echtes Ticket in die Hand gedrückt. So kann sich jeder zuhause noch mal das Festivalmotto gut sichtbar an die Wand hängen: „Is ist too real for ya?“