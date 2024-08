Open Air feierte 40. Geburtstag So bunt war das Haldern Pop Festival

Der Zeltplatz ist so etwas wie ein Paralleluniversum des Festivals. Es soll schon Fans gegeben haben, die keine einzige Band gesehen haben und statt dessen nur auf der Campsite blieben. Eine Gruppe aus Mehrhoog hat schon seit zahlreichen Jahren einen festen Platz direkt am Eingang zum riesigen Zeltgelände. „Weil wir von da alles am besten sehen können“, verrieten sie. Und damit sie auch ihren Stammplatz kriegen, sind sie am Donnerstag auch immer ganz früh am Platz. Besonderer Clou: Jeden Morgen gibt es frische Bioeier von Zwerghühnern.