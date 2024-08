Der Freitag bei Haldern Pop 2024 Party pur mit Fontaines DC und Fat Dog in Haldern

Doch was macht die Faszination dieser Band aus? Vielleicht dass Fontaines DC den Sound vieler Bands vereinen, an die sich viele geradezu melancholisch erinnern. Natürlich Joy Division, aber auch frühe U2 oder Cure und Smiths. Bei einem Stück wie „Televison Mind“ schielen sogar auch mal frühe Pink Floyd zu Zeiten von Syd Barrett um die Ecke. Chattens hat in einem Interview mal gesagt, dass er eben U2, die Pixies und The Cure besonders schätze. Von den Rolling Stones sprach er damals nicht. Doch denen huldigt der Sänger beim Auftrittg in Haldern mit einem T-Shirt samt riesiger Stones-Zunge. Mick Jagger und Keith Richards werden sicher zufrieden registrieren, dass auch der wilde Nachwuchs noch weiß, wer früher die Rockwelt aus den Angeln gehoben hat.