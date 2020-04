Haldern Pop fällt 2020 aus : „Wir müssen das akzeptieren“

HALDERN Beim Festivalteam hat man Verständnis, dass in der aktuellen Situation Haldern Pop nicht stattfinden kann. Um 18 Uhr gibt es am Donnerstag dazu ein Video.

„Es macht keinen Sinn in der jetzigen Situation weiter zu spekulieren, ob das Haldern Pop Festival stattfindet, nachdem auch Größen in der Kategorie eines Schützenfestes zu den Akten für 2020 gelegt wurden“, so Stefan Reichmann vom Festivalteam. „Wir müssen gerade alle akzeptieren, dass die Pandemie Teil unseres derzeitigen Alltags geworden ist und dass es jetzt der Medizin und Wissenschaft bedarf, um wieder zu diesen Freiheiten zu gelangen, die wir vor der Krise wie selbstverständlich erleben durften.“