Überraschend beim ersten Bestätigungsvideo ist, dass dort drei Bands auftauchen, die durchaus auch passable Headliner abgeben würden. Sophie Hunger hat die Fans in Haldern bereits verzückt, die Idles haben mit ihrem Donnerwettersound im Lindendorf die Bühne in Grund und Boden gespielt, und Michael Kiwanuka genießt im Dorf Legendenstatus, seit er so begeistert davon war, die LP „Ok Computer“ von Radiohead im Pop-Shop zu entdecken.