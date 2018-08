Haldern Pop 2018 war friedlich - eine Bilanz

Haldern Pop : Bilanz: Haldern Pop war friedlich

Foto: Thomas Binn (binn)

Haldern Insgesamt verlief das Musikfestival in Haldern - ebenso wie in den letzten Jahren - friedlich. Das ist die Bilanz der Polizei am Montag.

Haldern Pop dauerte von Donerstag bis Sonntag. Es war das 35. Festival, 7000 Besucher kamen.

Die Polizei war vor Ort präsent und kann nun wie folgt Bilanz ziehen:



