Haldern Pop 2024 Haldern Pop macht rundum glücklich

Am Montag deutete nicht mehr viel darauf hin, was sich zwischen Donnerstag und Samstag auf dem alten Reitplatz an der Lohstraße abgespielt hatte. Die Abbauarbeiten von Bühnen und Zelten liefen bei Temperaturen von über 30 Grad, in den nächsten Tagen wird das Festivalgelände wieder komplett besenrein sein.