In der St.-Georg-Kirche : Benefitskonzert für die Ukraine

Mario Batkovic ist ein exzellenter Akkordionspieler, der sich der Weltmusik verschrieben hat. Foto: Patrick Principe

HALDERN Mario Batkovic tritt am 3. April in der St.-Georg-Kirche auf. Die Erlöse des Konzerts gehen an die Aktion „Help for Rivne Ukraine“.

Die Organisatoren des Haldern-Pop-Festivals haben zusammen mit der Firma Katjes eine Benefitskonzert für die Ukraine auf die Beine gestellt. Am Sonntag, 3. April, wird Mario Batkovic in der St.-Georg-Kirche in Haldern auftreten. Der Schweizer mit bosnischen Wurzeln ist im Lindendorf kein Unbekannter. Beim Festival trat er in den Jahren 2017 und 2018 auf, auch in der Pop Bar war er schon zu hören.

Batkovic, der Ende vergangenen Jahres ein von Kritikern hoch gelobtes neues Album eingespielt hat, ist ein Akkordeonspieler der Extraklasse. Er bearbeitet das „Schifferklavier“ schon fast wie ein Piano und kreiert dabei komplexe Soundstrukturen, cineastische, mitunter hypnotisierende Klänge – eine ganz besondere Weltmusik. Der Musiker, der auch schon bei der famosen Schweizer Band „Kummerbuben“ mittat, wurde von Geoff Barrow von der britischen Trip-Hop-Band Portishead für das Label „Invada“ verpflichtet.

Die Karten für das Konzert (Beginn 18 Uhr, Einlass 17.30 Uhr) kosten 25 Euro plus Gebühren. Sie sind erhältlich im Haldern Pop Shop (oder unter www.musicglue.com/raum-3).

Die Eintrittsgelder kommen der vom Eco Club Rivne ins Leben gerufenen Initiative „Help for Rivne Ukraine“ zugute. Die ukrainische Organisation, die sich eigentlich dem Umweltschutz verpflichtet hat, agiert nach Angaben Stefan Reichmanns von Deutschland aus.