Haldern Pop Festival 2024 Die schönsten Bilder vom ersten Festival-Tag in Haldern

Um 12 Uhr öffneten sich am Donnerstag die Pforten zur 41. Ausgabe des Festivals. Gut 60 Bands und Künstler werden bis 10. August auf fünf verschiedenen Bühnen, verteilt übers Dorf und das Festivalgelände, zu hören sein. In der Kirche ging es am Donnerstag mit Anushka Chkheizde und Cantus Domus sowie mit Billie Marten aus Großbritannien los. Das Publikum: typisch für Haldern. Bunt gemischt und ganz entspannt. In der Bar machten Fitzgerald & Rimini Lust auf die kommenden Tage voller Musik. Dann ging es weiter, unter anderem mit Go-Jo und seiner „Mrs. Hollywood“ im Spiegelzelt, Creme Solaire, ihres Zeichens eine der besten Live-Bands der Schweiz, und der britischen Indie-Rock-Band Yard Act auf der Mainstage. In unserer Bilderstrecke zeigen wir die schönsten Fotos vom Donnerstag. Und wir beantworten die wichtigsten Fragen zum Haldern Pop.