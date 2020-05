Aktivitäten sollen erweitert werden : Haldern Pop plant Kunstausstellungen

Haldern Haldern Pop will sich kulturell erweitern. Eine gesellschaftliche „Dehnungsfuge“ bildete den Auftakt des neuen Konzepts, das im kommenden Jahr weiter ausgebaut werden soll. Dann wird es auch um Joseph Beuys gehen.

(RP) Nachdem das Haldern Pop Haus Ende April vom Kompetenzzentrum Kreativwirtschaft des Landes NRW als erstes Creative.Space des Kreises Kleve ernannt worden ist, folgte als erstes Projekt nach der Auszeichnung die einwöchige Pop-Up Ausstellung „Dehnungsfuge“ (14. – 21. Mai). Zeitgleich mit der Wiedereröffnung der Haldern Pop Bar wurde im Garten eine gesellschaftliche „Dehnungsfuge“ aus 103 Paletten geschaffen, ein Raum für Kunst, Gastfreundschaft, Wärme und ein erster vorsichtiger Platz des gemeinsamen Austauschs. Den Erfolg des Soft Openings der „Dehnungsfuge“ sehen die Veranstalter als „ersten Schritt der Erweiterung der kulturellen und künstlerischen Aktivitäten des Pop Hauses, insbesondere im Hinblick auf noch kommende Kunstausstellungen“, wie es in einer Mitteilung heißt.

Und weiter ist Folgendes über die Pläne zu lesen: „So wird, neben der zukünftigen Zusammenarbeit mit Bildhauer Thomas Kühnapfel, Fotograf Christoph Buckstegen und Künstlerduo SpringerParker, im kommenden Jahr der 100. Geburtstag von Joseph Beuys eine große Rolle spielen. Seine Arbeit ist immer noch lebendig, seine Gedanken, Ideen und Geschichten sind zu Stein, Text und Skulptur geworden. Hier am Niederrhein, bedienen wir uns gerne seiner Rätsel, Andachten und seinem suchenden Geist. Beuys zu Ehren würden wir im kommenden Jahr gerne viele kleine private Museen in den Ort pflanzen. Sehr unaufgeregt, intim, herzlich und verbindend, wie seinerzeit die 7000 Eichen in Kassel mit den 7000 Basaltsteinen.“