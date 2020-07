Ehrung der Initiative „Kreativ Land Transfer“ : Haldern Pop als bundesweites Vorbildprojekt ausgezeichnet

Was vor über 30 Jahren mit dem Haldern-Pop-Musikfestival begann, hat sich auch durch die Veranstaltungen in der Pop Bar längst weiterentwickelt und weitere kulturelle Orte in Haldern geschaffen. Foto: Endermann, Andreas (end)

HALDERN Haldern Pop ist von der bundesweiten Initiative „Kultur Land Transfer“ als ein herausragendes Projekt ausgewählt worden, das mit besonderen Ansätzen das kulturelle Leben auf dem Land stärkt.

(RP) Die bundesweite Initiative „Kreativ Land Transfer“ – gefördert durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien und durch das Sächsische Staatsministerium für Regionalentwicklung – wählte jetzt sechs beispielhafte Projekte aus, die mit besonderen Ansätzen kulturelle und lebendige Orte in ländlichen Räumen ermöglichen und ihre Region somit sozial, wirtschaftlich und kulturell stärken. Eines dieser künftigen Vorbildprojekte in Deutschland ist Haldern Pop.

Die ausgewählten Projekte haben Erfahrungen gesammelt, wie sich der ländliche Raum kulturell und kreativwirtschaftlich beleben lässt. Das Projekt „Kreativ Land Transfer“ unterstützt sie dabei, ihr Wissen an neue vielversprechende Projekte zu weiterzugeben. Haldern Pop und die fünf weiteren Projekte wurden aus 72 bundesweiten Nominierungen ausgewählt. Sie erstellen in den kommenden Monaten Konzepte, um ihre Erfahrungen an Initiativen weiterzugeben, die noch am Anfang stehen. Mit Unterstützung von Experten sollen die Kenntnisse zudem in einen virtuellen Lernraum zur Verfügung gestellt werden.