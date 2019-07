Whenyoung - Reasons To Dream



Die irische Band Whenyoung hatte gerade zwei Singles im Gepäck, als ein gewisser Shane McGowan sie einlud, auf seinem 60. Geburtstag zu spielen. Der damalige Jubilar ist Sänger der irischen Allzeithelden The Pogues - es muss also was dran sein an diesem jungen Trio, das radiotauglichen Indiepop spielt, der sich dennoch nie anzubiedern scheint. Auf dem Debütalbum „Reasons To Dream“ sticht besonders die erste Single „Pretty Pure“ heraus, ein süßes Teilchen an Musik. Immer wieder fühlt man sich hier an die irische Band The Cranberries mit der kürzlich verstorbenen Dolores O’Riordan erinnert. Wenn man dann noch weiß, dass Whenyoung deren Single Dreams gecovert haben, und dass Whenyoung wie die Cranberries aus Limerick kommen, dann schließt sich musikalisch ein Kreis.



Klingt nach: The Cranberries, Cardigans

Punkte: 3,5/5

Facebookfans: 4891