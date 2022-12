Silja Böhling Buhl sammelte Glücksmomente in Haldern Eine glückliche Woche in „Mein Theater“

Senioreninnen haben ihren stärkstes Glücksmoment aus ihrer Erinnerung erzählt. Cäcilie ist heute 89 Jahre alt. 1944, sie war 11, kam sie in eine Heilanstalt. Cäcilie litt damals an einer Lungenerkrankung. Man versprach ihr und ihren Eltern das die Erkrankung in diesem Krankenhaus behandelt wird. Zur damaligen Zeit wurden viele Kinder mit chronischen Erkrankungen, Beeinträchtigungen, körperlichen oder geistigen Behinderungen in sogenannte Heilanstalten gebracht. Die meisten von ihnen kamen dort nie wieder heraus. Cäcilie: „Braune Schwestern, Krankenschwestern, die im Dienst von Adolf Hitler handelten, machten uns das Leben in der Anstalt fast unerträglich. Wenn ein Kind alleine aus dem Schlafsaal gerufen wurde, so haben wir es nie wieder gesehen. Jeder wusste, etwas Schlimmes passiert. Aber keiner redete darüber. Eines Abends wurde ich herausgerufen. Ich hatte so großes Glück! Als die große schwere Tür aufging, saß dort mein Vater. Ich habe so geweint, vor Erleichterung und Glück meinen Vater zu sehen, der mich da rausgeholt hat.“