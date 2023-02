Ende von Förderung Quartiers-Projekt in Haldern läuft aus

Wenn am 14. Februar die Bürgermeisterkandidaten im Pfarrheim Haldern zur Podiumsdiskussion zusammenkommen, könnte das eine der letzten Veranstaltungen sein, die vom Projekt „Gemeinsam im Dorf – Miteinander und nicht allein“ initiiert worden ist. Seit 2020 hat das auf drei Jahre angelegte Quartiersprojekt im Lindendorf viel bewirkt. Hat Menschen zusammengebracht, bei Problemen die richtigen Ansprechpartner vermittelt, Veranstaltungen organisiert und für ein besseres Miteinander in Haldern gesorgt. Jetzt, so scheint es, sind die Tage des Projekts gezählt. Das Land lässt die Förderung auslaufen. Eine Verlängerung wird es wohl nicht mehr geben.