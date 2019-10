Karneval : Halderns neues Prinzenpaar

Haldern Susanne und Moritz Otten werden am 15. November als Prinzenpaar von Haldern proklamiert. Dass die Wahl auf die 27-Jährige und den 30-Jährigen fiel, kam für beide überraschend.

Das Geheimnis ist gelüftet. Das neue Karnevals-Prinzenpaar sind Susanne und Moritz Otten. „Wir waren total überrascht, dass die Feuerwehr uns ausgesucht hat“, sagte Susanne bei der Vorstellung. Die 27-Jährige, die bei Alexander Moden in Rees im Onlineshop arbeitet, hatte bisher mit Karneval nicht viel am Hut. Moritz, seit einem Jahr ihr Ehemann, tanzt seit einigen Jahren in der Tanzgruppe „Drunken Monkeys“. Der 30-jährige Halderner ist in Schloß Bellinghoven im Bereich „Werkstatt“ als Arbeitsanleiter tätig.