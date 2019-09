Tradition : Haldern freut sich aufs fünfte Stengelte-Fest

Gregor Stevens und Klemens Cornelißen vom Gewerbeverein rühren mit den Gastronomen Nicole Wilke (Lindenhof) und Wolfgang Huying (Tepferdt) die Werbetrommel für die Gewerbemesse und das Stengelte-Fest. Foto: Markus Balser

Haldern Am Samstag geht es mit Stilmus-Essen und Kneipennacht los. Tags darauf stellen sich beim Dorf- und Gewerbefest 45 Halderner Betriebe und Vereine vor.

Als vor 15 Jahren das „Halderse Stengelte-Fest“ Premiere feierte, war noch nicht abzusehen, dass es 15 Jahre später zu einer Institution im Lindendorf geworden ist, auf das sich die meisten Halderner freuen. Nur alle vier Jahre findet es statt, am kommenden Wochenende dann zum fünften Mal.

Wie in den Jahren zuvor, steht am Samstag ab 19 Uhr bei Tepferdt, dem Lindenhof und in der Pop Bar wieder das niederrheinische Gemüse schlechthin, das Stielmus, im Mittelpunkt. Im Anschluss laden die drei Lokale zur Kneipennacht ein. Mit DJ-Musik und einem Live-Auftritt von Jason Bartsch in der Pop Bar.

Info Stielmus-Essen: Nur noch wenige Plätze frei Reservieren Für das Stielmus-Essen am Samstagabend sind noch wenige Plätze frei. Der Lindenhof ist bereits ausgebucht, bei Tepferdt wird das Kontingent schon knapp. In der Pop Bar gibt es hingegen noch etwa ein Dutzend freier Plätze. Um Reservierung wird gebeten. Mettwürstchen Gereicht wird an diesem Abend das Stielmus ganz klassisch mit Kasseler und Mettwürstchen.

Das Dorf in Szene setzten, zeigen, was es zu bieten hat – das war die Absicht, die ursprünglich hinter dem Fest steckte, und das ist bis heute so geblieben. Auch am Sonntag, wenn mit der Erntedankfeier um 11 Uhr auf dem Lindendorfplatz der Startschuss für das Dorf- und Gewerbefest gegeben wird. 45 Stände, an denen sich Halderner Betriebe und Vereine vorstellen, sind dieses Mal mit von der Partie. „Einige neue sind dazu gekommen, andere, die man von früher kennt, konnten diesmal nicht. Auf jeden Fall wird es wieder eine bunte Vielfalt geben“, sagt Klemens Cornelißen vom Gewerbeverein Haldern, der mit Unterstützung zahlreicher Helfer für das Fest verantwortlich zeichnet. „Der Aufwand ist so groß, dass wir das nur alle vier Jahren machen können“, sagt Cornelißen. Aber dadurch bliebe das Fest auch ein besonderes.

Das zeigt sich auch beim Rahmenprogramm. „Wir wollten von Anfang an hier keine Pommes, kein Karussell oder eine Hüpfburg“, erklärt Stefan Reichmann. Stattdessen gibt es niederrheinische Spezialitäten wie eben das Stielmus oder Sauerkraut mit Kartoffelstampf. Vor allem für die kleinen Gäste heißt es: „Mitmachen erwünscht“. Wie etwa beim Fahrradparcours, den der Radsportverein anbietet für Kinder ab drei Jahren und an dessen Ende eine Urkunde steht, oder am Stand der Haldern Strings, wo man ein Instrument auch mal ausprobieren darf.