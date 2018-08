Haldern Festival: So war der Auftakt

Haldern Die Anreise wurde wegen Gewitter und Starkregen recht feucht. Die Fans, die sogar aus Russland kommen, schreckte das aber nicht.

Das Haldern Pop Festival als Station auf der Deutschlandreise – so ist es für Aline und Pawel aus Moskau. Die beiden 30-Jährigen machten sich auf den weiten Weg von Moskau bis ins Lindendorf, um zum ersten Mal an dem familiären Festival teilzunehmen. So kamen sie zusammen mit zahlreichen anderen Fans mit dem Zug um halb elf in Haldern an und nahmen auch direkt den Shuttle-Service von König Pilsener in Anspruch: Ein nummeriertes Bier als Pfand für das Gepäck, das dann entspannt auf dem Fußmarsch zum etwa drei Kilometer entfernten Festivalgelände getrunken werden kann. Das Gepäck der Russen sieht dabei mit zwei großen Reisekoffern eher untypisch für das Festival-Camping aus. „Wir sehen nicht so aus als würden wir campen“, lacht Aline. „Aber wir haben alles im Koffer: Unser Zelt und sogar Gummistiefel.“

Aline und Pawel hatten aus dem Internet vom Haldern Pop Festival erfahren. „Uns hat beeindruckt, dass das Festival eine so lange Geschichte hat. Es ist unser erstes Festival in Deutschland. In Russland gibt es kaum Festivals und generell gar keine Festivalkultur wie in anderen Ländern“, berichtet Pawel. Da er und seine Freundin aber gerne auf Festivals gehen, haben sie sich für ihre zweiwöchige Deutschlandtour direkt zwei herausgesucht. Im letzten Jahr waren sie bereits in den Niederlanden bei einem Festival. Am meisten freuen sich die beiden weit Gereisten auf Ariel Pink, der das „Haldern“ am Samstag abschließt und auf die Brüder von The Lemon Twigs.