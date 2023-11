Der schlimme Unfall in Emmerich Urteil gegen den Brückenraser - das ist die Strafe

Emmerich/Kleve · Am 25. Juni war die Rheinbrücke gesperrt. An diesem Sonntag räumten Arbeiter Teile der Baustelle ab. Ein junger Emmericher kam von einer Feier aus Essen. Im Blut Drogen und Alkohol. Am Ende verlor ein Mann seinen Unterschenkel. Der Brücken-Raser versuchte, beim Richter einen guten Eindruck zu machen.

15.11.2023 , 10:29 Uhr

Der Angeklagte vor dem Amtsgericht. Foto: Nicolas Pawelke