Brauchtum : Haffen sucht einen neuen Schützenkönig

Jens Bockting und Magdalene Hallepape geben die Ämter ab. Foto: derksen

Haffen (RP) Am dritten Wochenende im August ist was los im Dörp. Die Straßen werden geschmückt, die Fahnen gehisst und die weißen Hemden gebügelt: Denn das Schützenfest steht vor der Tür. Nach der gelungenen Premiere in der umgebauten Schützenhalle im vergangenen Jahr blickt der Vorstand der Bruderschaft gelassen auf die Fortsetzung.

An ein paar kleinen Stellschrauben zur Verbesserung wird noch gedreht, insgesamt war das Konzept aber schlüssig. Neu wird der Festwirt sein. Erstmalig wird der Mehrer Gastronom Hardy Baumann das Schützenfest begleiten.

Am Samstag, 17. August, wird das scheidende Königspaar, Jens Bockting und Magdalene Hallepape, samt Throngefolge ihren Festball feiern. Los geht es am Samstag um 17 Uhr mit dem Antreten in der Schützenhalle, um 18 Uhr mit dem Gottesdienst und im Anschluss auf dem Dorfplatz werden die Auszeichnungen verliehen, bevor es nach der Parade in die Schützenhalle zum Festball mit der Band Rendezvous geht. Vor der Halle wird der neue Jungschützenkönig ausgeschossen, Zeit für Christoph van Bebber Adieu zu sagen. Um 21.30 Uhr ist erneut antreten, jetzt geht es zum Großen Zapfenstreich auf den Dorfplatz.

Der Sonntag beginnt um 14 Uhr mit einem kleinen Umzug, Ehrungen und Beförderungen. Parallel findet das Kinderschützenfest statt, wo der Nachfolger von Kinderkönig Lucca Schillings gesucht wird. Danach wird der Vizekönig ermittelt.