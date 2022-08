In Haffen und Mehr : Fahrzeug kaputt: Altglas bleibt stehen

in Haffen und Mehr blieben die Altglasbehälter stehen. Foto: Latzel

Haffen-Mehr Normalerweise wird das Altglas in Haffen und Mehr früh am Morgen abgeholt. Am Montag standen die Behälter noch am Mittag da. Ein Fahrzeug ist ausgefallen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Viele Bürger warteten am Montag vergeblich darauf, dass die Altglasbehälter vor den Türen geleert werden. Die grünen Gefäße wurden nicht geleert.

Die Stadt hakte darauf hin bei der Entsorgungsfirma nach: „Die Firma Schönmackers teilt mit, dass die Glasmüllabfuhr in Haffen, Mehr und Teilen von Bergswick erst am kommenden Mittwoch, 10. August stattfinden kann. Grund hierfür sei ein reparaturbedingter Ausfall eines Müllfahrzeugs.“ Am besten kann man das Altglas vielleicht einfach vor der Tür stehen lassen.

(RP)