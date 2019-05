Volksfest : Haffen feiert das Leben auf dem Dorf

Haffen Vom Bouleplatz bis zum neuen Kirchturm – viel hat sich in den vergangenen Jahren in dem Ort getan. Nun wurde gemeinsam gefeiert. Zu den gefragtesten Attraktionen gehörte ein Foto-Wettbewerb zum Thema Dorfkind.

Helfer Beim Dorffest packten alle Vereine und Institutionen aus dem Dorf mit an. Der Kindergarten, der Karnevalsverein, die Jungschützen, der Heimatverein, die Frauengemeinschaft, die Messdiener sowie die Feuerwehr, der Förderverein der Grundschule in Mehr und der TuS Haffen-Mehr waren dabei.

Auch wenn ein Dorf wie Haffen nicht über ein Kino oder Theater verfüge, sei eben jene dörfliche Gemeinschaft, aus denen all diese Projekte hervorgingen, das, was das Leben auf dem Land gerade für junge Familien immer attraktiver mache. „Vor einigen Jahren standen in Haffen viele Häuser leer. Heute ist unser Dorf so gefragt, dass es die meisten Häuser nicht einmal bis zum Makler schaffen“, erzählte Derksen stolz.