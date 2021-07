Emmerich : Der Hafen wächst - das kostet mehr als 6,5 Millionen Euro

Emmerich Der Hafen rüstet sich, um mehr Container umschlagen zu können. Dafür braucht es neue Flächen und weitere Investitionen in die Technik. Der Anfang ist bereits gemacht.

Deswegen reagiert der Hafen Emmerich und erweitert seine Containerflächen von derzeit 45.000 Quadratmetern in zwei Schritten bis 2022 um 12.000 Quadratmeter. Ebenfalls im kommenden Jahr soll das Fundament der Kranbahn komplett erneuert werden. Als letzte der geplanten Maßnahmen steht dann für 2023 die Anschaffung eines neuen Kranes an.

„Die Containerschiffe auf den Weltmeeren werden immer größer. Das heißt, es kommen immer mehr Container auf einen Schlag. Davon sind zunächst die Seehäfen betroffen, in zweiter Instanz aber auch wir als Binnenhafen“, wird Arndt Wilms in der Mitteilung zitiert. Er ist als Prokurist der Port Emmerich Infrastruktur- und Immobilien GmbH für die Erweiterung der Containerflächen zuständig. Damit es sich beim Be- und Entladen der Schiffe nicht staut und es mehr Platz für die Zwischenlagerung der Container gibt, war die Flächenerweiterung unumgänglich. „Mit den Maßnahmen, die wir nun umsetzen, sind wir gut aufgestellt für die Containermengen der Zukunft“, heißt es in der Pressemitteilung weiter.