Wirtschaft Hafen-Erweiterung abgeschlossen

Mit einem Umschlag von rund 100.000 TEU (Maßeinheit für die Größe der Container) jährlich hat sich der Containerhafen, der in unmittelbarer Nähe zu den Niederlanden liegt, positiv entwickelt. Der Hafen ist trimodal erschlossen und punktet darüber hinaus mit seiner hohen Taktung zu den Überseehäfen: Kein deutscher Binnenhafen liegt so nah an den ARA-Häfen (Amsterdam, Rotterdam und Antwerpen) wie der in Emmerich. Zudem ist die unmittelbare Nachbarschaft zu den Niederlanden und die Nähe zu den Absatzmärkten Niederrhein, Rhein-Ruhr und dem Münsterland ein großer Vorteil für Kunden und Investoren.