Streit in Emmerich Warum die Händler Angst haben vor einem dm-Markt in der alten Kaserne

Cosguner hofft nun darauf, dass die Entscheidung doch nicht so kommt wie geplant. Er schreibt: „Eine Ansiedlung des Drogeriemarktes dm in der Gemarkung des Kasernengeländes ist aus Sicht der Emmericher Werbegemeinschaft nicht tragbar. Die Gefahr, dass sich viele Menschen aus der Innenstadt raus bewegen, um ihre Einkäufe am Kasernengelände zu erledigen, wäre sehr hoch. Das hätte dann auch unmittelbare Einflüsse auf den gesamten Einzelhandel in der Kaßstraße. Der aktuell dort ansässige DM-Markt bildet derzeit eine enorme Anziehung von Kunden. Das Kaufverhalten der Bürgerinnen und Bürger gegenüber dem DM-Markt wirkt sich ebenfalls auf benachbarte Geschäfte positiv aus.“